Бывшая структура Сбербанка, похоже, нашла нового арендатора в БЦ «Белая площадь»Часть площадей там может занять «Яндекс»
«Яндекс» ведет переговоры с УК «Современные фонды недвижимости» (СФН, ранее принадлежала структурам Сбербанка) об аренде офисных площадей в бизнес-центре «Белая площадь» рядом с Белорусским вокзалом. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с участниками потенциальной сделки. По их словам, речь может идти примерно о 20 000 кв. м, которые освободятся в ближайшее время. Компания постоянно рассматривает различные варианты для своего размещения, говорит представитель «Яндекса». В СФН от комментариев отказались.
«Белая площадь» общей площадью 110 800 кв. м была построена в 2009 г. В 2012 г. этот объект за рекордные на тот момент $1 млрд выкупила O1 Properties, созданная бывшим чиновником Минимущества Борисом Минцем (позже он переуступил контроль над ней кипрской Riverstretch Trading & Investments). В сентябре прошлого года Арбитражный суд Москвы признал входящую в эту группу фирму «Квартал 674–675», на балансе которой находился этот бизнес-центр, несостоятельной. В рамках процедуры банкротства комплекс был выставлен на продажу, в конце августа этого года его за 46,5 млрд руб. приобрела связанная со Сбербанком компания МБП. Сейчас этот актив внесен в один из закрытых паевых инвестиционных фондов под управлением СФН.
В октябре стало известно, что «Яндекс» арендовал 4000 кв. м (600 рабочих мест) в гибком офисе Flexity в бизнес-центре «Павелецкая плаза» рядом с Павелецким вокзалом. Помимо этого сотрудники компании размещаются в комплексах «Око» в деловом центре «Москва-сити» и «Аврора бизнес парк» у того же Павелецкого вокзала. Текущая штаб-квартира холдинга сейчас находится в бизнес-центре «Красная Роза» у ст. м. «Парк культуры», но она строит новую на месте гостиницы «Корстон» на Воробьевых горах.
Скорее всего, «Яндекс» рассматривает аренду этого объекта для размещения там одного из своих бизнес-подразделений, считают опрошенные «Ведомостями» консультанты. Компания традиционно снимает помещения в центральных районах Москвы, что соответствует ее имиджу, считает директор направления по работе с арендодателями департамента офисной недвижимости NF Group Елена Акатова. И несмотря на то что Белорусский вокзал не совсем типичная локация для этого холдинга, других вариантов, где сегодня можно было бы найти большой объем качественных площадей в готовом функционирующем здании, фактически нет, добавляет руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова.
Базовая ставка аренды в «Белой площади» может составлять 100 000 руб. за 1 кв. м в год, считает исполнительный директор Remain Александр Богданов. С ним согласна и Белова, уточнив, что, если компания арендует 20 000 кв. м, это будет стоить ей около 2 млрд руб. в год.
«Белая площадь» – качественный деловой центр с соответствующей инфраструктурой, что делает его привлекательным для арендаторов, говорит Акатова. К тому же, по словам Беловой, он находится в максимально развитом и востребованном деловом районе Москвы. Впрочем, заместитель коммерческого директора сети Business Club Степан Зайцев считает, что внутренняя отделка в этом комплексе уже немного устарела, зданию требуется реновация.
Если «Яндекс» и СФН договорятся, то сделка между ними может стать одной из крупнейших на рынке офисной недвижимости этого года, говорят консультанты. Например, сеть магазинов электроники «М.видео» ранее сняла 11 757 кв. м в бизнес-центре «Орбион» в Сколкове. Ритейлер «Магнит» занял около 11 000 кв. м в Stone Towers у Савеловского вокзала, а Совкомбанк – 10 200 кв. м в офисе Comcity на Киевском шоссе.
«Яндекс» – российская IT-компания. Выручка за первое полугодие 2025 г. составила 639 млрд руб., чистая прибыль – 5,4 млрд руб. СФН зарегистрирована в 2020 г. в Москве, она занимается управлением закрытыми инвестиционными фондами, которые инвестируют в коммерческую недвижимость. В ее портфеле более 2,8 млн кв. м недвижимости, а стоимость чистых активов составляет 545 млрд руб., указано на ее сайте.