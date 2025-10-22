Бывшая структура Сбербанка, похоже, нашла нового арендатора в БЦ «Белая площадь»

«Белая площадь» общей площадью 110 800 кв. м была построена в 2009 г. В 2012 г. этот объект за рекордные на тот момент $1 млрд выкупила O1 Properties, созданная бывшим чиновником Минимущества Борисом Минцем (позже он переуступил контроль над ней кипрской Riverstretch Trading & Investments). В сентябре прошлого года Арбитражный суд Москвы признал входящую в эту группу фирму «Квартал 674–675», на балансе которой находился этот бизнес-центр, несостоятельной. В рамках процедуры банкротства комплекс был выставлен на продажу, в конце августа этого года его за 46,5 млрд руб. приобрела связанная со Сбербанком компания МБП. Сейчас этот актив внесен в один из закрытых паевых инвестиционных фондов под управлением СФН.