«Индекс миллиона» на элитном рынке Москвы сократился на 18%

Условных 100 млн руб. в III квартале 2025 г. хватит на покупку 45 кв. м элитного жилья на первичном рынке Москвы. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group. По ее данным, «индекс миллиона», показывающий, сколько квадратов в высокоценовом сегменте можно приобрести за указанную сумму, за год снизился на 18%: в сентябре 2024 г. он составлял 55 кв. м.