«Индекс миллиона» на элитном рынке Москвы сократился на 18%Теперь 100 млн рублей хватит на покупку лишь 45 кв. м
Условных 100 млн руб. в III квартале 2025 г. хватит на покупку 45 кв. м элитного жилья на первичном рынке Москвы. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group. По ее данным, «индекс миллиона», показывающий, сколько квадратов в высокоценовом сегменте можно приобрести за указанную сумму, за год снизился на 18%: в сентябре 2024 г. он составлял 55 кв. м.
В премиум-классе за 100 млн руб. сегодня доступно лишь 62 кв. м (-23% за год), в делюксе – 33 кв. м (-11%), уточняет партнер NF Group Андрей Соловьев. По его словам, отрицательная динамика индекса обусловлена ростом средней цены предложения – она за год увеличилась на 21%, достигнув 2 215 000 руб./кв. м. Это очередной рекорд, подчеркивает эксперт.
