На месте грузовых дворов в Москве появится более 1 млн кв. м офисов

Входящий в «РЖД-недвижимость» девелопер «Новая эра» построит на территории восьми грузовых дворов в Москве порядка 1,2 млн кв. м деловой недвижимости. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель самой компании. Он уточнил, что в рамках застройки площадки у Рижского вокзала появится 250 000 кв. м офисов, у Павелецкого – 214 000 кв. м, у Савеловского – 110 400 кв. м, у Белорусского – 62 000 кв. м, а вблизи ст. м. «Сокольники» и «Красносельская» возведут еще 75 000 и 114 000 кв. м соответственно. Бизнес-центры у Киевского (262 000 кв. м) и Курского (102 000 кв. м) вокзалов станут отдельными деловыми кварталами, добавил он. Сами кластеры будут включать в себя еще и объекты инфраструктуры (в том числе спортивной и ресторанной), добавляет директор по коммерческой недвижимости «Новой эры» Ольга Паршикова. По ее словам, проектами уже интересуются крупные игроки для размещения там штаб-квартир, а также малый и средний бизнес. Конкретные компании она не назвала.