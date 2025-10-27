ПСБ вновь продает бывшую штаб-квартиру банка «Глобэкс» на Садовом кольце

ПСБ (ранее – Промсвязьбанк) вновь выставит на продажу часть бизнес-центра «Рукав», расположенного на Земляном Валу рядом со ст. м. «Таганская». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Российского аукционного дома, выступающего организатором торгов. Он уточнил, что за 13 000 кв. м (из 17 973 кв. м) банк хочет выручить 1,89 млрд руб. Точная дата аукциона еще не назначена, известно лишь, что он состоится до конца года.