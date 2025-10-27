Доля свободных офисных площадей начала расти впервые с 2022 года

Уровень вакансии действительно растет, подтверждают другие консультанты и девелоперы. По данным Remain, в июле – сентябре показатель прибавил 0,2 п. п. до 4,8%, или 990 900 кв. м. Столько же, как утверждают в этой компании, добавится и к декабрю. То есть суммарное увеличение доли свободных площадей, по словам генерального директора Remain Дмитрия Клапши, за год может составить 0,7 п. п. до 5%. Таким образом, вакансия впервые с 2022 г. перестала снижаться, а стала, наоборот, расти, резюмирует эксперт. Эта тенденция, по его мнению, будет сохраняться в ближайшие два года. Об этом же говорит и руководитель офисного департамента Invest7 Ксения Харкевич. По ее словам, рынок начал корректироваться после перегрева, доля свободных площадей стала увеличиваться и к концу этого года она может достичь примерно 4%.