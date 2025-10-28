Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

Суд разрешил петербургской Element Development не покупать ТВК «Тишинка»

Владельцы комплекса хотели заставить его приобрести этот объект
Екатерина Волкова
Владимир Вяткин /РИА Новости
Владимир Вяткин /РИА Новости

Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск владельцев расположенного на Тишинской площади в центре столицы торгово-выставочного комплекса (ТВК) «Тишинка» – Владимира Земцова, Елены Козиной и Сергея Травина – о принудительном заключении договора купли-продажи этого объекта со структурой петербургского девелопера Element Development. Соответствующее решение было опубликовано 25 октября. Мотивировочная часть на данный момент там отсутствует. Связаться с истцами не удалось. Представитель Element Development от комментариев отказался.

Само заявление было подано еще в апреле этого года. Подробности спора в карточке дела не раскрывались. В Element Development тогда говорили, что компания действительно вела переговоры о приобретении «Тишинки», но в итоге от сделки отказалась. Одна из причин – невыполнение продавцами ряда обязательных условий, в том числе погашения ипотеки по одному из зданий комплекса, что сильно влияло на стоимость площадки. Компания сама пыталась взыскать с Земцова задаток за пользование чужими денежными средствами в Пресненском районном суде, но тот решил, что это дело должен рассматривать московский арбитраж.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её