Суд разрешил петербургской Element Development не покупать ТВК «Тишинка»

Само заявление было подано еще в апреле этого года. Подробности спора в карточке дела не раскрывались. В Element Development тогда говорили, что компания действительно вела переговоры о приобретении «Тишинки», но в итоге от сделки отказалась. Одна из причин – невыполнение продавцами ряда обязательных условий, в том числе погашения ипотеки по одному из зданий комплекса, что сильно влияло на стоимость площадки. Компания сама пыталась взыскать с Земцова задаток за пользование чужими денежными средствами в Пресненском районном суде, но тот решил, что это дело должен рассматривать московский арбитраж.