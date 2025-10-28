Суд разрешил петербургской Element Development не покупать ТВК «Тишинка»Владельцы комплекса хотели заставить его приобрести этот объект
Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск владельцев расположенного на Тишинской площади в центре столицы торгово-выставочного комплекса (ТВК) «Тишинка» – Владимира Земцова, Елены Козиной и Сергея Травина – о принудительном заключении договора купли-продажи этого объекта со структурой петербургского девелопера Element Development. Соответствующее решение было опубликовано 25 октября. Мотивировочная часть на данный момент там отсутствует. Связаться с истцами не удалось. Представитель Element Development от комментариев отказался.
Само заявление было подано еще в апреле этого года. Подробности спора в карточке дела не раскрывались. В Element Development тогда говорили, что компания действительно вела переговоры о приобретении «Тишинки», но в итоге от сделки отказалась. Одна из причин – невыполнение продавцами ряда обязательных условий, в том числе погашения ипотеки по одному из зданий комплекса, что сильно влияло на стоимость площадки. Компания сама пыталась взыскать с Земцова задаток за пользование чужими денежными средствами в Пресненском районном суде, но тот решил, что это дело должен рассматривать московский арбитраж.