Совокупная выручка крупнейших девелоперов России сократилась почти на 15%

Динамика выручки девелоперских компаний прежде всего зависит от объемов продаж, отмечает заместитель генерального директора по работе с жилой недвижимостью Ricci Наталия Кузнецова. По ее словам, сокращение программы субсидированной ипотеки и удорожание рыночных кредитов привели к снижению спроса, а роста цен оказалось недостаточно, чтобы это компенсировать. Тем не менее рассрочки и другие инструменты от застройщиков позволяют рынку сохранять относительную стабильность, хотя здесь и формируются новые риски, считает партнер компании Develika Петр Барсуков. Директор по исследованиям Macon Ольга Змиевская тоже полагает, что строительная отрасль остается устойчивой. По ее мнению, об этом свидетельствует то, что 13 из 20 игроков отрасли, по данным ЕИСЖС, все же нарастили выручку или по крайней мере не допустили ее существенного снижения.