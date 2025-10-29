Совокупная выручка крупнейших девелоперов России сократилась почти на 15%Многим из них не помог даже рост цен на квартиры
Выручка 20 крупнейших девелоперов России по объемам строительства (по данным Единого реестра застройщиков) от реализации квартир по договорам долевого участия за девять месяцев 2025 г. составила 1,27 трлн руб. Это следует из статистики Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), с которой ознакомились «Ведомости». Получается, что за год данный показатель сократился на 14%. Продажи жилья у этих застройщиков за это же время упали на 11% до 121 659 лотов. При этом средняя стоимость квадратного метра по итогам реализации увеличилась на 11,6% до 244 700 руб.
Динамика выручки девелоперских компаний прежде всего зависит от объемов продаж, отмечает заместитель генерального директора по работе с жилой недвижимостью Ricci Наталия Кузнецова. По ее словам, сокращение программы субсидированной ипотеки и удорожание рыночных кредитов привели к снижению спроса, а роста цен оказалось недостаточно, чтобы это компенсировать. Тем не менее рассрочки и другие инструменты от застройщиков позволяют рынку сохранять относительную стабильность, хотя здесь и формируются новые риски, считает партнер компании Develika Петр Барсуков. Директор по исследованиям Macon Ольга Змиевская тоже полагает, что строительная отрасль остается устойчивой. По ее мнению, об этом свидетельствует то, что 13 из 20 игроков отрасли, по данным ЕИСЖС, все же нарастили выручку или по крайней мере не допустили ее существенного снижения.