Готовые квартиры в России в октябре подорожали на 1%

Это самый высокий прирост за последние полтора года
Мария Асиновская
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Квартиры в готовых домах в городах с населением более 500 000 человек по итогам октября 2025 г. подорожали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в среднем на 7% до 144 600 руб. за 1 кв. м. Об этом говорится в исследовании компании «Циан». Как отмечает ее представитель, это ниже инфляции, которая, по данным ЦБ на 20 октября, составляла 8,1%. Темпы роста цен на вторичное жилье увеличиваются пятый месяц подряд, утверждает собеседник «Ведомостей». Он добавляет, что в октябре квадратный метр прибавил 1% – это максимальный прирост с марта прошлого года. Похожие данные приводит и «Авито недвижимость». По ее данным, за последний месяц цена квартир в крупных городах в среднем увеличилась на 0,75% до 134 000 руб. за 1 кв. м, а за год этот показатель вырос на 7,2%.

Цены на вторичке подстегивает покупательская активность, считают в «Циане». По информации сервиса, число сделок с готовыми квартирами в сентябре увеличилось на 7% относительно августа. За это время в 36 крупнейших городах, по которым есть статистика, было реализовано 53 000 квартир, а это самый высокий показатель с конца 2024 г., говорит представитель компании. Продажи активизировались с началом делового сезона, поясняют в «Циане». На ситуацию, как считают в сервисе, повлияло и снижение ключевой ставки. В итоге на рынок вернулись средства с банковских депозитов, добавляет управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито недвижимости» Сергей Ерёмкин.

