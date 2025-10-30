Готовые квартиры в России в октябре подорожали на 1%

Квартиры в готовых домах в городах с населением более 500 000 человек по итогам октября 2025 г. подорожали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в среднем на 7% до 144 600 руб. за 1 кв. м. Об этом говорится в исследовании компании «Циан». Как отмечает ее представитель, это ниже инфляции, которая, по данным ЦБ на 20 октября, составляла 8,1%. Темпы роста цен на вторичное жилье увеличиваются пятый месяц подряд, утверждает собеседник «Ведомостей». Он добавляет, что в октябре квадратный метр прибавил 1% – это максимальный прирост с марта прошлого года. Похожие данные приводит и «Авито недвижимость». По ее данным, за последний месяц цена квартир в крупных городах в среднем увеличилась на 0,75% до 134 000 руб. за 1 кв. м, а за год этот показатель вырос на 7,2%.