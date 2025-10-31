Группа «Алкон» может продать ЦОД на «Соколе»Инвесторы пока не так часто интересуются такими объектами, но спрос на них будет расти
ГК «Алкон» начала поиск покупателей на здание строящегося технопарка Alcon DC Nord общей площадью 22 275 кв. м, расположенного в 3-м Балтийском переулке рядом со ст. м. «Сокол» на севере Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с этой компанией. Есть ли интересанты на данный комплекс, они не уточнили. Но, по их словам, девелопер хочет выручить за актив порядка 20 млрд руб. В «Алконе» на запрос «Ведомостей» не ответили.
Alcon DC Nord, как следует из информации с его сайта, включает в себя центр обработки данных (ЦОД) на 1960 стойко-мест и 5178 кв. м офисных площадей, на которых расположатся в том числе коворкинг и инжиниринговый центр. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на III квартал 2026 г.
