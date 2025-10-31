Группа «Алкон» может продать ЦОД на «Соколе»

ГК «Алкон» начала поиск покупателей на здание строящегося технопарка Alcon DC Nord общей площадью 22 275 кв. м, расположенного в 3-м Балтийском переулке рядом со ст. м. «Сокол» на севере Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с этой компанией. Есть ли интересанты на данный комплекс, они не уточнили. Но, по их словам, девелопер хочет выручить за актив порядка 20 млрд руб. В «Алконе» на запрос «Ведомостей» не ответили.