Спрос на помещения легкой промышленности в Москве и области вырос почти вдвое

Интерес к light industrial действительно растет, подтверждают другие консультанты. По информации Ricci, объем сделок в этом сегменте в 2025 г. увеличился год к году на 65–70% и составил 115 000 кв. м. Впрочем, 33 000 кв. м из них были приобретены в первом полугодии фондом под управлением УК «Альфа-капитал» и Wildberries & Russ, уточняет партнер этой компании Яна Кузина. А переговоры по этим транзакциям, как предполагает она, начались еще в прошлом году. В CMWP согласны, что аренда маркетплейсом 16 500 кв. м в индустриальном парке «Гранат» внесла значительный вклад в итоги девяти месяцев 2025 г. Но в целом на увеличение объемов поглощения прежде всего оказывает влияние развитие импортозамещения и, соответственно, рост количества субъектов малого и среднего бизнеса, которые являются ключевыми интересантами таких комплексов, считает ее представитель.