Высотку с рекламным щитом на Соколе могут перестроить в современный бизнес-центр

В 2013 г. коммуникационная группа LBL разместила на этом объекте самый большой как в России, так и в Европе светодиодный медиафасад. Его площадь составляет 3840 кв. м, он работает круглосуточно, его видимость – порядка 2 км. На сайте группы сказано, что она до сих пор является его владельцем. В прошлом году выручка LBL, согласно финансовому рейтингу операторов рекламы вне дома от сервиса All-billboards.ru, составила 3,2 млрд руб., говорит директор агентства «Мир рекламы» Андрей Байдужий. В то время как только от размещения рекламы на фасаде здания «Гидропроекта» компания, по его мнению, могла получить не менее 1,5 млрд руб. При этом собственник здания, вероятнее всего, получает фиксированный платеж, рассуждает Байдужий. В LBL на запрос «Ведомостей» не ответили.