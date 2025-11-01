Высотку с рекламным щитом на Соколе могут перестроить в современный бизнес-центр

Высотку с рекламным щитом на Соколе могут перестроить в современный бизнес-центрХолдинг «Россети» выставил на продажу здание «Гидропроекта»
Входящее в «Россети» АО «Россети управление имуществом» выставило на продажу здание научно-исследовательского института «Гидропроект» рядом со ст. м «Сокол». Соответствующее уведомление было опубликовано на сайте Российского аукционного дома. Из имеющихся там документов следует, что лот включает в себя 27-этажное административное здание общей площадью 34 000 кв. м и складское помещение на 570 кв. м. Стартовая цена актива составляет 2,7 млрд руб. Торги должны состояться 10 декабря. В «Гидропроекте» и «Россетях» на запросы «Ведомостей» не ответили.
Административный комплекс на Волоколамском шоссе был построен в 1968 г. для Института проектирования гидротехнических сооружений имени С. Я. Жука. Его прототипом стал расположенный в Нью-Йорке небоскреб Lever House. С 2000-х гг. здание стали сдавать в аренду, сейчас институт наравне с другими компаниями является его резидентом.
В 2013 г. коммуникационная группа LBL разместила на этом объекте самый большой как в России, так и в Европе светодиодный медиафасад. Его площадь составляет 3840 кв. м, он работает круглосуточно, его видимость – порядка 2 км. На сайте группы сказано, что она до сих пор является его владельцем. В прошлом году выручка LBL, согласно финансовому рейтингу операторов рекламы вне дома от сервиса All-billboards.ru, составила 3,2 млрд руб., говорит директор агентства «Мир рекламы» Андрей Байдужий. В то время как только от размещения рекламы на фасаде здания «Гидропроекта» компания, по его мнению, могла получить не менее 1,5 млрд руб. При этом собственник здания, вероятнее всего, получает фиксированный платеж, рассуждает Байдужий. В LBL на запрос «Ведомостей» не ответили.
Лот продается по рыночной цене, считают опрошенные «Ведомостями» консультанты. Комплекс расположен в одном из самых востребованных деловых районов Москвы, так называемом Ленинградском коридоре, и однозначно будет представлять интерес для широкого круга инвесторов, девелоперов, а также конечных пользователей, уверен руководитель направления корпоративных услуг департамента офисной недвижимости Commonwealth Partnership Дмитрий Венчковский. Коммерческий директор сети Business Club Сергей Черноусов называет этот объект знаковым для города.
Наиболее вероятный сценарий – перестройка здания в современный бизнес-центр класса B, считает партнер NF Group Станислав Бибик. С этим согласен и директор по продажам и приобретениям департамента офисной недвижимости Ricci Дмитрий Антонов. Но он оговаривается, что для создания качественного объекта нужно провести серьезное обновление, реновацию фасада и инженерных систем. На это может понадобиться порядка 5–7 млрд руб., подсчитал Бибик.
Учитывая стратегическое местоположение здания на пересечении Ленинградского и Волоколамского шоссе, а также принимая во внимание фокус градостроительной политики на возведение высоток на ключевых трассах столицы, логично предположить, что там будет реализован многофункциональный центр не менее чем на 120 000 кв. м, рассуждает директор направления рынков капитала IBC Real Estate Николай Горюнов. На это, по его мнению, понадобится около 30–35 млрд руб. Черноусов также говорит о бизнес-центре на 80 000–120 000 кв. м. В этом случае затраты будут на уровне 16–30 млрд руб.
Государственные корпорации и компании регулярно продают свои непрофильные активы. К примеру, «Ростех» уже нашел покупателя на территорию завода «Фазотрон» в Электрическом переулке у Белорусского вокзала в Москве. Девелопер Sminex сейчас возводит там элитный жилой комплекс «Тишинский бульвар». А «Роскосмос» избавился от территории комбината питания «Космос» в Филях и Московского завода электромеханической аппаратуры на Авиамоторной улице.