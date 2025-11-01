Мосбиржа закрыла одну из крупнейших сделок на рынке офисов

Мосбиржа закрыла одну из крупнейших сделок на рынке офисовОна выкупила порядка 30 000 кв. м в башне «Сити-4» в «Москва-сити»
Мосбиржа закрыла одну из крупнейших сделок на рынке офисной недвижимости этого года. Она выкупила у Sezar Group порядка 30 000 кв. м в башне «Сити-4» (ранее – «Империя II») в деловом центре «Москва-сити». Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавшие с этим объектом. По их словам, строительство комплекса еще продолжается, ввод его в эксплуатацию запланирован на первое полугодие 2027 г. Представители сторон факт сделки подтвердили. В Мосбирже пояснили, что у компании появится свое здание, позволяющее разместить все структуры группы в одном месте. Это позволит выстроить более эффективную коммуникацию и бизнес-процессы. Сейчас ее сотрудники занимают площади в зданиях на Спартаковской улице и в Большом Кисловском переулке. В прошлом году Мосбиржа также арендовала 5400 кв. м в гибком офисе Business Club в Газетном переулке в самом центре столицы.
Сумма сделки могла составить порядка 22 млрд руб., подсчитал руководитель направления корпоративных услуг департамента офисной недвижимости Commonwealth Partnership Дмитрий Венчковский. Исполнительный директор Remain Александр Богданов полагает, что Мосбиржа заплатила меньше – 14–16 млрд руб.
«Сити-4» - качественный бизнес-центр с современными инженерными решениями и планировками, говорят консультанты. По словам Венчковского, офис имеет удачное месторасположение на первой линии реки. Кроме того, он является, по сути, единственным свободным вариантом для размещения штаб-квартиры в «Москва-сити».
Сама сделка, по словам консультантов, станет одной из крупнейших на офисном рынке в этом году. Ранее структура Сбербанка выкупила расположенный рядом с Белорусским вокзалом бизнес-центр «Белая площадь» за 46,4 млрд руб. А Т-банк мог заплатить за здание Центрального телеграфа на Тверской улице 35–40 млрд руб.
Sezar Group выкупила у структур холдинга USM Алишера Усманова и Solvers Estate Олега Малиса два проекта в «Москва-сити» в 2024 г., включая «Империю II». Последний предполагал строительство 115 800 кв. м недвижимости, в том числе офисы, апартаменты и гостиницу. Сейчас заявленная общая площадь двух корпусов бизнес-центра составляет порядка 85 000 кв. м. На втором купленном девелопером участке запланирован 60-этажный небоскреб площадью 179 600 кв. м.