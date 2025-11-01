Мосбиржа закрыла одну из крупнейших сделок на рынке офисов

Мосбиржа закрыла одну из крупнейших сделок на рынке офисной недвижимости этого года. Она выкупила у Sezar Group порядка 30 000 кв. м в башне «Сити-4» (ранее – «Империя II») в деловом центре «Москва-сити». Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавшие с этим объектом. По их словам, строительство комплекса еще продолжается, ввод его в эксплуатацию запланирован на первое полугодие 2027 г. Представители сторон факт сделки подтвердили. В Мосбирже пояснили, что у компании появится свое здание, позволяющее разместить все структуры группы в одном месте. Это позволит выстроить более эффективную коммуникацию и бизнес-процессы. Сейчас ее сотрудники занимают площади в зданиях на Спартаковской улице и в Большом Кисловском переулке. В прошлом году Мосбиржа также арендовала 5400 кв. м в гибком офисе Business Club в Газетном переулке в самом центре столицы.