«Новатэк» закрыл сделку по покупке строящегося офиса в Переделкине

«Новатэк» закрыл сделку по покупке строящегося офиса в ПеределкинеХолдинг может открыть там дополнительное подразделение
«Новатэк» выкупил у ГК «Абсолют» офисное здание на 12 100 кв. м в бизнес-парке «Абсолют Переделкино». Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с участниками сделки. По их словам, сама транзакция была закрыта еще в сентябре. Представитель «Абсолюта» от комментариев отказался. В «Новатэке» на запрос не ответили.
Деловой квартал «Абсолют Переделкино» общей площадью 43 200 кв. м планируется ввести в эксплуатацию до конца этого года. Он расположен на Боровском шоссе на юго-западе Москвы недалеко от одноименного «городка писателей», где в прошлом столетии жили Борис Пастернак, Корней Чуковский, Исаак Бабель и многие другие.
