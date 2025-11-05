«Новатэк» закрыл сделку по покупке строящегося офиса в Переделкине

«Новатэк» выкупил у ГК «Абсолют» офисное здание на 12 100 кв. м в бизнес-парке «Абсолют Переделкино». Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с участниками сделки. По их словам, сама транзакция была закрыта еще в сентябре. Представитель «Абсолюта» от комментариев отказался. В «Новатэке» на запрос не ответили.