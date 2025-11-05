Газета
Главная / Недвижимость /

Спрос на покупку и аренду офисов в Москве начал снижаться

Дорогое финансирование ведет к сокращению числа крупных сделок
Мария Асиновская
Ведомости
Ведомости

За девять месяцев 2025 г. в Москве было куплено 348 700 кв. м офисной недвижимости. Об этом говорится в исследовании компании Ricci. Ее представитель уточняет, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи снизились на 8%. Спрос, по его словам, фактически вернулся на уровень 2023 г., тогда в январе – сентябре было приобретено 346 100 кв. м помещений в столичных бизнес-центрах.

Сокращение объемов реализации офисов подтверждают и другие консультанты. По оценке Remain, продажи за три квартала этого года просели на 16,8% до 272 500 кв. м. В Commonwealth Partnership (CMWP) считают, что снижение было еще более серьезным: по итогам девяти месяцев 2025 г. данный показатель оказался на 40% меньше, чем годом ранее. По подсчетам компании, с января было продано в общей сложности 288 931 кв. м офисов классов Prime, A и B. В NF Group, напротив, утверждают, что совокупный объем сделок купли-продажи с учетом возводимых бизнес-центров упал лишь на 1,5% до 471 500 кв. м. Но в объектах, которые находятся на различных стадиях строительства, динамика была более выраженной: -9,7% к январю – сентябрю 2024 г. (314 500 кв. м).

