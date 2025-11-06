Газета
Главная / Недвижимость /

У «Галереи Аэропорт» на Ленинградском проспекте может смениться собственник

Налоговая служба и мэрия Москвы добиваются банкротства структур «Гарант-инвеста»
Екатерина Волкова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) по Кировской области и департамент городского имущества (ДГИ) Москвы подали в столичный арбитраж заявления о банкротстве структур финансово-промышленной корпорации «Гарант-инвест» бизнесмена Алексея Панфилова. Речь, как следует из материалов дела, идет о компаниях, владеющих почти 120 000 кв. м недвижимости. Им, в частности, принадлежат штаб-квартира самой компании в 1-м Колобовском переулке в центре Москвы, «Галерея Аэропорт» на 11 809 кв. м на Ленинградском проспекте, торговые центры «Ритейл парк» (47 000 кв. м) на Варшавском шоссе, «Перово молл» на 13 500 кв. м на ул. Перовской и «Пражский град» площадью 3000 кв. м на ул. Кировоградской, а также строящийся комьюнити-центр Westmall (28 000 кв. м) на ул. Большой Очаковской. В «Гарант-инвесте» на запрос «Ведомостей» не ответили. Так же поступили представители Панфилова и ФНС. В ДГИ сообщили, что одна из структур «Гарант-инвеста» (ООО «Атлантстрой») так и не оплатила подтвержденную судом задолженность по аренде земли, что и послужило поводом для подачи иска о признании ее банкротом.

«Гарант-инвест», основанный в 1993 г., владеет и управляет торговыми и многофункциональными центрами в Москве. Как сказано на его сайте, сейчас в портфеле группы находится 16 объектов недвижимости, включая 13 торговых центров. Их рыночную стоимость сам он оценивает в 36,4 млрд руб. В декабре прошлого года Центробанк отозвал лицензию у входящего в эту корпорацию банка «Гарант-инвест». Компания тогда заявила, что это не повлияет на работу объектов недвижимости, так как стоимость ее активов превышает долговые обязательства, которые на тот момент составляли менее 33 млрд руб.

