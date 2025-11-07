Рядом с «Москвой-сити» может появиться еще один крупный офисный комплекс

Сама компания, ранее известная как Stone Hedge, специализируется на коммерческой и жилой недвижимости в Москве. Ее портфель превышает 2,5 млн кв. м, из которых 850 000 кв. м находятся на различной стадии строительства. Среди ее проектов – «Stone Ходынка» на Ходынском поле, «Stone Мневники» в Мневниковской пойме, Stone Towers рядом со ст. м. «Савеловская», жилые комплексы Stone Rise на Золоторожском Валу, Stone Grain рядом со ст. м. «Калужская». Владелец девелопера – бизнесмен Максим Гейзер. Stone активно участвует в программе КРТ. В ее рамках она возводит деловой комплекс «Stone Дмитровская» (50 000 кв. м) у одноименной станции метро. Директор коммерческого управления девелопера Кристина Недря в интервью РБК также сообщала, что у компании появятся аналогичные проекты на 83 000 кв. м – на ул. Поклонной, в Бумажном проезде и на Нижней Масловке.