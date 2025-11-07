Рядом с «Москвой-сити» может появиться еще один крупный офисный комплекс

Рядом с «Москвой-сити» может появиться еще один крупный офисный комплексДевелопер Stone собирается построить рядом с концертным залом «Атмосфера» небоскреб на 200 000 кв. м
Связанное с девелоперской компанией Stone ООО «КС-про» разрабатывает проект крупного офисного комплекса в Шмитовском проезде рядом с деловым центром «Москва-сити». Это следует из инженерно-топографического плана, опубликованного на сайте столичной мэрии. Других деталей там нет. В феврале этого года городские власти внесли 2,43 га по этому адресу в программу комплексного развития территорий (КРТ). Согласно проекту, на месте гаражно-складского комплекса будет построен административно-деловой центр на 180 000 кв. м. На соседнем же участке, где сейчас находится концертный зал «Атмосфера», появится наземный паркинг на 20 000 кв. м. Глава столичного стройкомплекса Владимир Ефимов тогда говорил, что этот комплекс потребует инвестиций в размере 81,4 млрд руб. Представитель Stone от комментариев отказался.
Сама компания, ранее известная как Stone Hedge, специализируется на коммерческой и жилой недвижимости в Москве. Ее портфель превышает 2,5 млн кв. м, из которых 850 000 кв. м находятся на различной стадии строительства. Среди ее проектов – «Stone Ходынка» на Ходынском поле, «Stone Мневники» в Мневниковской пойме, Stone Towers рядом со ст. м. «Савеловская», жилые комплексы Stone Rise на Золоторожском Валу, Stone Grain рядом со ст. м. «Калужская». Владелец девелопера – бизнесмен Максим Гейзер. Stone активно участвует в программе КРТ. В ее рамках она возводит деловой комплекс «Stone Дмитровская» (50 000 кв. м) у одноименной станции метро. Директор коммерческого управления девелопера Кристина Недря в интервью РБК также сообщала, что у компании появятся аналогичные проекты на 83 000 кв. м – на ул. Поклонной, в Бумажном проезде и на Нижней Масловке.