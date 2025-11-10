Газета
Главная / Недвижимость /

Структура Сбербанка хочет сдать помещения сразу в 14 ТЦ «Мега»

Ранее эти площади занимала IKEA
Екатерина Волкова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Принадлежащая Сбербанку логистическая компания «Сберлогистика» начала поиск субарендатора на складские площади в 14 торговых центрах (ТЦ) «Мега». Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с ней. По их словам, речь идет примерно о 400 000 кв. м, которые ранее занимал шведский ритейлер IKEA. В «Сберлогистике» и Газпромбанке, которому принадлежат эти ТЦ, на запросы «Ведомостей» не ответили.

Шведская Ingka Centres продала «Меги» в сентябре 2023 г. Сумма сделки не раскрывалась, но консультанты оценивали ее в 190 млрд руб. В нее вошли активы в 11 субъектах России общей площадью 2,3 млн кв. м, включая три объекта в Московском регионе, два – в Санкт-Петербурге, остальные – в Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде. В начале ноября этого года Газпромбанк передал все 14 комплексов в управление «Велес менеджменту». Участники рынка допускали, что речь шла о продаже этих объектов, впрочем, сами стороны это официально не подтверждали.

