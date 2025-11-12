На месте бывшего здания Москомархитектуры появится крупный бизнес-центр

Кто именно будет заниматься данным проектом, пока не известно. Само здание находится на балансе фирмы «Терраинвест», которая до сентября прошлого года принадлежала входящему в департамент городского имущества Москвы АО «ЦУГИ». Затем ее владельцем стал девелопер MR Group. А в ноябре она перешла к закрытому паевому инвестиционному фонду «119 девелопмент» под управлением «АБ капитала» (ранее – «МР капитал»). Эта компания управляет в том числе активами MR Group, однако генеральным директором «Терраинвеста» сейчас является Марина Маловик, совладелец другого застройщика – October Group. В «АБ капитале» на запрос «Ведомостей» не ответили. В MR Group и October Group от комментариев отказались. Скорее всего, строительством нового бизнес-центра будет заниматься именно последняя, но сделка между сторонами закроется тогда, когда будут получены все разрешительные документы, предполагают два консультанта.