На месте бывшего здания Москомархитектуры появится крупный бизнес-центр

На месте бывшего здания Москомархитектуры появится крупный бизнес-центрРанее считалось, что этот объект перестроят в элитный жилой комплекс
Мэрия Москвы разрешила построить на месте бывшего здания Главного архитектурно-планировочного управления Москомархитектуры на ул. Гашека в центре Москвы общественно-деловой комплекс. Это следует из протокола решения Градостроительно-земельной комиссии, с которым ознакомились «Ведомости». В нем говорится, что площадь объекта увеличится в 9 раз – с текущих 3289 кв. м до 29 790 кв. м. В начале ноября со ссылкой на свои источники об этом сообщал и профильный Telegram-канал «Стройки и точка». Эту информацию подтвердил представитель Москомархитектуры, впрочем, по его словам, градостроительная документация по этой площадке на данный момент не выпущена.
Кто именно будет заниматься данным проектом, пока не известно. Само здание находится на балансе фирмы «Терраинвест», которая до сентября прошлого года принадлежала входящему в департамент городского имущества Москвы АО «ЦУГИ». Затем ее владельцем стал девелопер MR Group. А в ноябре она перешла к закрытому паевому инвестиционному фонду «119 девелопмент» под управлением «АБ капитала» (ранее – «МР капитал»). Эта компания управляет в том числе активами MR Group, однако генеральным директором «Терраинвеста» сейчас является Марина Маловик, совладелец другого застройщика – October Group. В «АБ капитале» на запрос «Ведомостей» не ответили. В MR Group и October Group от комментариев отказались. Скорее всего, строительством нового бизнес-центра будет заниматься именно последняя, но сделка между сторонами закроется тогда, когда будут получены все разрешительные документы, предполагают два консультанта.