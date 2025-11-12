Структура мэрии Москвы продаст проект второй очереди комплекса Will Towers в Раменках

Структура городской компании «Управление экспериментальной застройки» (УЭЗ) – «Минские холмы» – объявила тендер на определение рыночной стоимости 100% ООО «Специализированный застройщик «Волынская». Соответствующее уведомление было опубликовано 6 ноября на сайте госзакупок. Профильный Telegram-канал «Стройки – и точка» предполагает, что это делается с целью продажи фирмы. Представитель «Мосинжпроекта» (собственник УЭЗа) эту информацию подтвердил. По его словам, между «Минскими холмами» и департаментом Москвы по конкурентной политике «уже заключено соглашение о взаимодействии по организации и проведению торгов». В данный момент ведутся работы по определению условий реализации актива, уточнил он.