Китайская группа SIIC продала свою долю в петербургском ТЦ «Жемчужная плаза»Теперь этот комплекс принадлежит Central Properties и группе «Аврора»
Central Properties полностью владеет торгово-развлекательным центром (ТРЦ) «Жемчужная плаза» (92 700 кв. м) в Санкт-Петербурге на Петергофском шоссе вместе с партнером, с которым она развивает саратовский комплекс «Триумф молл». Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал президент Central Properties Денис Степанов, отвечая на вопрос, выкупила ли компания долю китайской Shanghai Industrial Investment Company (SIIC) в этом проекте. Детали сделки он не уточнил. Партнером, по словам представителя NF Group, которая выступала консультантом данной транзакции, является группа «Аврора», которой уже принадлежит ряд торговых комплексов (в основном в Санкт-Петербурге). Она выкупила 50% ТРЦ «Жемчужная плаза», уточнил он. В «Авроре» эту информацию подтвердили, сам объект уже появился на ее сайте. В SIIC на запрос не ответили.
«Жемчужная плаза» – один из крупнейших торговых центров Северной столицы, он был построен в 2013 г. Сейчас площади в нем арендуют универмаг «Стокманн», «Перекресток», «М.видео», Lime, «Детский мир» и проч. Изначально владельцем этого объекта помимо SIIC была финская SRV Group. Последняя еще в 2022 г. приняла решение уйти из России. Она договорилась о продаже своей доли с екатеринбургской «Проспект групп», но затем передумала. В итоге половина комплекса перешла инвесткомпании Central Properties. Тогда консультанты предполагали, что она в итоге выкупит и долю SIIC. Но, как оказалось, доля досталась «Авроре».