Китайская группа SIIC продала свою долю в петербургском ТЦ «Жемчужная плаза»

Central Properties полностью владеет торгово-развлекательным центром (ТРЦ) «Жемчужная плаза» (92 700 кв. м) в Санкт-Петербурге на Петергофском шоссе вместе с партнером, с которым она развивает саратовский комплекс «Триумф молл». Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал президент Central Properties Денис Степанов, отвечая на вопрос, выкупила ли компания долю китайской Shanghai Industrial Investment Company (SIIC) в этом проекте. Детали сделки он не уточнил. Партнером, по словам представителя NF Group, которая выступала консультантом данной транзакции, является группа «Аврора», которой уже принадлежит ряд торговых комплексов (в основном в Санкт-Петербурге). Она выкупила 50% ТРЦ «Жемчужная плаза», уточнил он. В «Авроре» эту информацию подтвердили, сам объект уже появился на ее сайте. В SIIC на запрос не ответили.