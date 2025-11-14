В Барвихе появится еще один коттеджный поселок на 30 000 кв. м

В Барвихе появится еще один коттеджный поселок на 30 000 кв. мВласти Подмосковья выставили на продажу участок под малоэтажное жилье
Администрация Одинцовского городского округа Московской области выставила в рамках программы комплексного развития территории (КРТ) участок площадью 43,9 га в поселке Барвиха. Уведомление об этом размещено на сайте электронной торговой площадки ГИС «Торги». В лотовой документации сказано, что инвестор сможет возвести там 60 коттеджей, гостиницу площадью 17 145 кв. м (в том числе спортивный центр на 4390 кв. м), культурно-досуговый комплекс на 2009 кв. м, а также парковку. Стартовая цена лота составляет 897 млн руб. Торги назначены на 24 декабря.
Для проекта КРТ стартовая цена соответствует рынку, говорят опрошенные «Ведомостями» консультанты. В ходе торгов она может даже вырасти, считает партнер и директор департамента инвестиций и земельных активов Ricci Петр Виноградов. При этом руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский обращает внимание на то, что помимо итоговой стоимости победитель должен будет перечислить в бюджет области 2,3 млрд руб., которые пойдут на строительство объектов социальной инфраструктуры. А это является сдерживающим фактором для инвесторов, говорят эксперты.