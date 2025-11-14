В Барвихе появится еще один коттеджный поселок на 30 000 кв. м

Для проекта КРТ стартовая цена соответствует рынку, говорят опрошенные «Ведомостями» консультанты. В ходе торгов она может даже вырасти, считает партнер и директор департамента инвестиций и земельных активов Ricci Петр Виноградов. При этом руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский обращает внимание на то, что помимо итоговой стоимости победитель должен будет перечислить в бюджет области 2,3 млрд руб., которые пойдут на строительство объектов социальной инфраструктуры. А это является сдерживающим фактором для инвесторов, говорят эксперты.