Царапая небо: самые высокие отели мира в цифрах и графиках

В отличие от Ciel, строительство Gevora Hotel заняло гораздо больше времени: работы стартовали в 2005 г. и завершились в 2013-м. При этом обошлось оно намного дешевле: порядка $140 млн по текущему курсу. На 75 этажах этого четырехзвездочного отеля находятся 506 номеров. Здание расположено недалеко от JW Marriott Marquis Hotel – комплекса из двух башен высотой 355,4 м стоимостью почти $500 млн, открытого в 2013 г. Этот пятизвездочный отель существенно опережает остальные в рейтинге по числу номеров – 1608 – и является одним из самых вместительных в ОАЭ.