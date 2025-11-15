Царапая небо: самые высокие отели мира в цифрах и графиках

Царапая небо: самые высокие отели мира в цифрах и графикахНовый пятизвездочный Ciel Dubai Marina в ОАЭ достигает рекордных 364 метров
15 ноября в Дубае (ОАЭ) открывается самый высокий отель в мире Ciel Dubai Marina. Вот уже 26 лет этот статус удерживают здания, возведенные в столице одноименного эмирата. Какие отели входят в десятку самых высоких и где больше всего небоскребов – в инфографике «Ведомостей».
Профильный портал Skyscrapercenter оценивает высоту Ciel от основания до архитектурной вершины (при такой методике учитывается шпиль, но не учитываются антенны, флагштоки и прочие технические сооружения) в 364 м. Это делает отель почти на 8 м выше предыдущего лидера книги рекордов Гиннесса – Gevora Hotel, открывшегося в Дубае в 2018 г., и 72-м по высоте сооружением в мире. Владелец отеля First Group указывает высоту здания в 377 м.
Строительство 82-этажного пятизвездочного отеля с 1044 номерами обошлось примерно в $540 млн и заняло пять лет. После открытия в Книгу рекордов будут занесены как самые высокие объекты – пейзажный бассейн на крыше и клубный лаундж.
В отличие от Ciel, строительство Gevora Hotel заняло гораздо больше времени: работы стартовали в 2005 г. и завершились в 2013-м. При этом обошлось оно намного дешевле: порядка $140 млн по текущему курсу. На 75 этажах этого четырехзвездочного отеля находятся 506 номеров. Здание расположено недалеко от JW Marriott Marquis Hotel – комплекса из двух башен высотой 355,4 м стоимостью почти $500 млн, открытого в 2013 г. Этот пятизвездочный отель существенно опережает остальные в рейтинге по числу номеров – 1608 – и является одним из самых вместительных в ОАЭ.
В Дубае расположены еще три отеля из топ-10 самых высоких. Это четырехзвездочный Rose Rayhaan by Rotana (333 м, 6-е место в рейтинге), рассчитанный на путешественников из арабских стран (а потому в нем запрещено употребление алкоголя), а также пятизвездочные Burj Al Arab (321 м, 7-е место) и Jumeirah Emirates Towers Hotel (309 м, 8-е место).
В 2024 г. в столице Малайзии был открыт Four Seasons Place Kuala Lumpur (342,5 м, 4-е место в рейтинге) – самый высокий отель в Юго-Восточной Азии. Немногим уступает Hilton Wenzhou City Center (339 м, 5-е место) – самое высокое сооружение в китайском Вэньчжоу. В Бангкоке находится Baiyoke Hotel, построенный еще в 1999 г. (304 м без учета антенны, 9-е место), а в Уси (Китай) – Wuxi Maoye City Marriott Hotel (303,8 м, 10-е место).
ОАЭ входит в тройку стран-лидеров по числу небоскребов высотой от 150 м, где их насчитывается не менее 345 (269 из них в Дубае). В США находится 929 таких зданий, а в Китае – свыше 3500.
Дубай занимает четвертое место в мире по количеству зданий выше 150 м. Однако по числу сверхвысоких сооружений – высотой не менее 300 м – он уверенно лидирует: в крупнейшем городе ОАЭ их 32. Для сравнения, в Нью-Йорке таких строений 18, в Москве – восемь, на родине небоскребов Чикаго – семь, в Токио – одно, а в Сингапуре – ни одного.
Городами-лидерами по общему числу зданий от 150 м являются Гонконг (569), Шэньчжэнь (460) и Нью-Йорк (323). 14 городов из топ-30 по этому показателю находятся в Китае.
Дубай также является одним из лидеров по соотношению количества высотных зданий и населения: 7,7 сооружения на 100 000 жителей города (общее население – 3,5 млн человек). Первое и второе места по этому показателю занимают Майами (15,4) и Куала-Лумпур (10).
Наибольшей плотностью высотных зданий отличаются Куала-Лумпур (0,8 зданий на 1 кв. км), Майами (0,7) и Гонконг (0,5). Нью-Йорк находится на четвертом месте (0,4), а Токио – на пятом (0,3).