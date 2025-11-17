Вместо недостроенного общежития на «Китай-городе» может появиться элитное жилье

Вместо недостроенного общежития на «Китай-городе» может появиться элитное жильеR4S Group приобрела бывшие здания МГЛУ в центре столицы
Связанная с девелопером R4S Group фирма «Могул-1» стала победителем организованных госкомпанией Дом.РФ торгов по продаже двух недостроенных зданий площадью почти 3300 кв. м в Петроверигском переулке недалеко от ст. м. «Китай-город» в центре Москвы. Это следует из протоколов, опубликованных на сайте электронной торговой площадки ГИС «Торги».
В них сказано, что в аукционе также принимали участие еще несколько организаций, включая девелопера «Трансстройинвест», фирму «Актион», а также Московский финансово-юридический университет. При стартовой цене объектов в 310,5 млн руб. «Могул-1» согласилась заплатить за них 691,5 млн руб. Что она планирует делать с этими активами, пока не известно. В R4S Group сообщили лишь, что компания «обдумает лучшее им применение».