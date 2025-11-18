Московские новостройки по итогам сделок дешевеют второй месяц подряд

Средняя стоимость 1 кв. м жилья на первичном рынке старой Москвы в октябре по итогам заключенных сделок упала к предыдущему месяцу на 2,8% до 494 852 руб. Об этом говорится в исследовании системы мониторинга BnMap.pro. Таким образом, показатель снижается уже второй месяц подряд: в сентябре он сократился к августу на 4,7%, напоминает представитель сервиса. В старой Москве новостройки в сделках действительно дешевеют, подтверждают сервисы «Яндекс недвижимость» и «Пульс продаж новостроек». По их данным, цена реализованного 1 кв. м за октябрь в среднем просела на 8,2% до 465 000 руб.