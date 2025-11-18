Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

Московские новостройки по итогам сделок дешевеют второй месяц подряд

Вернувшиеся на рынок ипотечники скупают самые бюджетные квартиры
Мария Асиновская
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Средняя стоимость 1 кв. м жилья на первичном рынке старой Москвы в октябре по итогам заключенных сделок упала к предыдущему месяцу на 2,8% до 494 852 руб. Об этом говорится в исследовании системы мониторинга BnMap.pro. Таким образом, показатель снижается уже второй месяц подряд: в сентябре он сократился к августу на 4,7%, напоминает представитель сервиса. В старой Москве новостройки в сделках действительно дешевеют, подтверждают сервисы «Яндекс недвижимость» и «Пульс продаж новостроек». По их данным, цена реализованного 1 кв. м за октябрь в среднем просела на 8,2% до 465 000 руб.

Причем обе компании утверждают, что стоимость квартир на первичке по итогам сделок снизилась не только в месячном, но и в годовом выражении – на 6,7%. Об этом же говорят и в ЦИАНе.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её