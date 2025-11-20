У здания гостиницы «Люксъ» напротив мэрии Москвы вновь сменился владелец

У здания гостиницы «Люксъ» (16 500 кв. м) напротив мэрии Москвы на Тверской улице вновь сменился собственник. 17 ноября новым владельцем этого объекта стала входящая в группу ЛСР компания «ЛСР. Основа». Это следует из выписки из Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости». Там указано, что ей же перешли и права аренды участка под отелем. О сделке также сообщает юридическая компания Consul Group. Представитель ЛСР на запрос «Ведомостей» не ответил.