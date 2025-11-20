У здания гостиницы «Люксъ» напротив мэрии Москвы вновь сменился владелец

У здания гостиницы «Люксъ» напротив мэрии Москвы вновь сменился владелецГруппа ЛСР может перестроить ее в 5-звездочный отель или клубный дом
У здания гостиницы «Люксъ» (16 500 кв. м) напротив мэрии Москвы на Тверской улице вновь сменился собственник. 17 ноября новым владельцем этого объекта стала входящая в группу ЛСР компания «ЛСР. Основа». Это следует из выписки из Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости». Там указано, что ей же перешли и права аренды участка под отелем. О сделке также сообщает юридическая компания Consul Group. Представитель ЛСР на запрос «Ведомостей» не ответил.
Здание на Тверской улице, 10, было построено в 1885–1892 гг. архитектором Митрофаном Арсеньевым для семьи булочника Филиппова, изначально там помимо отеля (тогда он назывался «Франция») находились булочная, кондитерская и кофейня. Позже гостиницу переименовали в «Люкс», а с 1953 г. она стала работать под вывеской «Центральная». В разные годы в ней останавливались поэт Сергей Есенин, бывший лидер Вьетнама Хо Ши Мин, руководитель ГДР Вальтер Ульбрихт и др.