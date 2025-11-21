Спрос на новостройки в России за месяц увеличился более чем на 20%Граждане пытаются успеть купить квартиры до изменения условий по семейной ипотеке
Продажи квартир в новостройках в российских городах с населением более 500 000 человек в октябре выросли на 21% относительно предыдущего месяца, говорится в исследовании компании ЦИАН. По ее данным, за это время там было зарегистрировано 44 400 договоров купли-продажи. Похожие цифры приводит и «Авито недвижимость». Число сделок с первичным жильем в крупных городах за этот же период увеличилось на 24% в месячном и на 47% в годовом выражении, сообщает она со ссылкой на госкомпанию Дом.РФ. В компании «Этажи» тоже утверждают, что спрос на квартиры в строящихся домах за последний месяц вырос на 21,7%. Но за год продажи, по ее оценкам, прибавили только 31,9%.
На фоне снижения ключевой ставки растет потребительский оптимизм – стало больше тех, кто рассчитывает на возможность скорого рефинансирования ипотеки, объясняет тренд ведущий аналитик ЦИАНа Елена Бобровская. Выход на рынок держателей депозитов и сезонность тоже, по ее мнению, сыграли свою роль. Спрос подогревают и ожидания новых ограничений по семейной ипотеке, которые должны вступить в силу в начале 2026 г., подчеркивает ведущий аналитик «Этажей» Александр Иванов. Так, с 1 февраля можно будет оформить только один такой кредит на семью. Кроме того, обсуждается возможность введения дифференцированных ставок, например для семей с одним ребенком до шести лет их могут поднять до 12%, отмечает генеральный директор Optima Development Давид Худоян. А это, по его словам, стимулирует покупателей поспешить взять ипотеку по старым, более выгодным условиям.