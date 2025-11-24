Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

У региональной Unikey может появиться первый проект в старой Москве

Девелопер договаривается о приобретении бывшей территории коньячного завода «КиН» на Ленинградском шоссе
Екатерина Волкова
Unikey
Unikey

Входящий в ГК ПИК девелопер Forma рассматривает продажу территории бывшего Московского винно-коньячного завода (КиН) недалеко от Северного речного вокзала. Об этом рассказали три консультанта, работавших с компанией. По их словам, речь идет об участке на Ленинградском шоссе, на котором, по предварительным данным, можно построить жилой комплекс бизнес-класса общей площадью 145 000 кв. м, из которых порядка 100 000 кв. м придется на квартиры, остальное – на коммерческую и социальную инфраструктуру. Сам проект будет реализован в три очереди, последнюю планируется ввести в эксплуатацию до 2030 г.

Основной претендент на этот актив – региональный застройщик Unikey, утверждают собеседники «Ведомостей». На какой стадии находятся переговоры с ним, они не сообщили. Представители сторон от официальных комментариев отказались.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её