У региональной Unikey может появиться первый проект в старой Москве

Входящий в ГК ПИК девелопер Forma рассматривает продажу территории бывшего Московского винно-коньячного завода (КиН) недалеко от Северного речного вокзала. Об этом рассказали три консультанта, работавших с компанией. По их словам, речь идет об участке на Ленинградском шоссе, на котором, по предварительным данным, можно построить жилой комплекс бизнес-класса общей площадью 145 000 кв. м, из которых порядка 100 000 кв. м придется на квартиры, остальное – на коммерческую и социальную инфраструктуру. Сам проект будет реализован в три очереди, последнюю планируется ввести в эксплуатацию до 2030 г.