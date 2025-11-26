На месте офиса «Компьюлинка» в Раменках могут построить ЖК или бизнес-центр

Сам объект ранее принадлежал компании «Компьюлинк», когда-то это был один из крупнейших IT-холдингов в России. Он был создан предпринимателем Михаилом Лящом еще в 1993 г. В 2011 г. долю в компании приобрел Внешэкономбанк (ВЭБ), который вышел из ее капитала лишь спустя пять лет. После ареста Ляща по подозрению в мошеннических действиях в 2018 г. группа столкнулась с финансовыми проблемами. И несмотря на то что уголовное дело в отношении бизнесмена было закрыто, справиться с ними она так и не смогла. Ее новый владелец Юрий Боровский предпринял ряд попыток, чтобы спасти компанию, тем не менее в 2022 г. головная структура холдинга – ООО «Инфралинк» – была признана банкротом.