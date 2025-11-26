Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

Общий объем свободных складов в Московском регионе может вырасти в 18 раз

Спрос на площади в логопарках снижается на фоне рекордного ввода
Мария Асиновская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Доля свободных площадей в складских комплексах Московского региона с учетом скрытой вакансии (помещений, сдаваемых в субаренду, и тех, которые готовятся к освобождению или вводу в эксплуатацию) к концу 2025 – началу 2026 г. может вырасти до 7–10%, говорится в исследовании консалтинговой компании Bright Rich | Corefac International. Там сказано, что незанятыми к этому времени будут порядка 1,73 млн кв. м. Для сравнения: в конце 2024 – начале 2025 г. этот показатель составлял всего 0,38% (97 400 кв. м), а сейчас – 2,1% (534 300 кв. м, еще 262 600 кв. м предлагается в субаренду). Получается, что за год общий объем свободных площадей увеличится почти в 18 раз.

Резкий рост вакансии на рынке складов в Москве и Подмосковье прогнозируют и другие участники рынка. Правда, они ожидают более скромных результатов. Например, по данным Nikoliers, доля свободных площадей к концу 2025 г. составит 2,8–3% предложения, а с учетом субаренды – 5–5,5% (1,4 млн кв. м против 153 000 кв. м годом ранее). В IBC Real Estate утверждают, что незанятыми в ноябре оставались 4,9% объектов классов А и В, тогда как в конце 2024 г. этот показатель составлял 1,5%. А к декабрю этого года он увеличится до 5,5%, заявлял на форуме Mallpic Sochi руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями Евгений Бумагин.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте