Общий объем свободных складов в Московском регионе может вырасти в 18 раз

Общий объем свободных складов в Московском регионе может вырасти в 18 разСпрос на площади в логопарках снижается на фоне рекордного ввода
Доля свободных площадей в складских комплексах Московского региона с учетом скрытой вакансии (помещений, сдаваемых в субаренду, и тех, которые готовятся к освобождению или вводу в эксплуатацию) к концу 2025 – началу 2026 г. может вырасти до 7–10%, говорится в исследовании консалтинговой компании Bright Rich | Corefac International. Там сказано, что незанятыми к этому времени будут порядка 1,73 млн кв. м. Для сравнения: в конце 2024 – начале 2025 г. этот показатель составлял всего 0,38% (97 400 кв. м), а сейчас – 2,1% (534 300 кв. м, еще 262 600 кв. м предлагается в субаренду). Получается, что за год общий объем свободных площадей увеличится почти в 18 раз.
Резкий рост вакансии на рынке складов в Москве и Подмосковье прогнозируют и другие участники рынка. Правда, они ожидают более скромных результатов. Например, по данным Nikoliers, доля свободных площадей к концу 2025 г. составит 2,8–3% предложения, а с учетом субаренды – 5–5,5% (1,4 млн кв. м против 153 000 кв. м годом ранее). В IBC Real Estate утверждают, что незанятыми в ноябре оставались 4,9% объектов классов А и В, тогда как в конце 2024 г. этот показатель составлял 1,5%. А к декабрю этого года он увеличится до 5,5%, заявлял на форуме Mallpic Sochi руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями Евгений Бумагин.