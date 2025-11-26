Общий объем свободных складов в Московском регионе может вырасти в 18 раз

Доля свободных площадей в складских комплексах Московского региона с учетом скрытой вакансии (помещений, сдаваемых в субаренду, и тех, которые готовятся к освобождению или вводу в эксплуатацию) к концу 2025 – началу 2026 г. может вырасти до 7–10%, говорится в исследовании консалтинговой компании Bright Rich | Corefac International. Там сказано, что незанятыми к этому времени будут порядка 1,73 млн кв. м. Для сравнения: в конце 2024 – начале 2025 г. этот показатель составлял всего 0,38% (97 400 кв. м), а сейчас – 2,1% (534 300 кв. м, еще 262 600 кв. м предлагается в субаренду). Получается, что за год общий объем свободных площадей увеличится почти в 18 раз.