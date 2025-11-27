Газета
Бывшая структура Дерипаски не смогла взыскать с ВЭБ.РФ 27 млрд рублей

Строившая олимпийские объекты компания пыталась вернуть взысканный с нее кредит за изъятые в доход государства активы
Галина Казакулова
Артур Лебедев / РИА Новости
Московский арбитраж отказался удовлетворить иск строившей олимпийские объекты в Сочи компании «Рогсибал» к госкорпорации ВЭБ.РФ о взыскании с нее 26,9 млрд руб. Соответствующее решение суд вынес 24 ноября. Мотивировочная часть там отсутствует, само дело рассматривалось в закрытом режиме. В ВЭБ.РФ от комментариев отказались. Представители «Рогсибала», владеющего этой фирмой ООО «Имеретинская ривьера», а также юридического бюро ЕПАМ (представляли интересы истца) на запросы «Ведомостей» не ответили.

«Рогсибал» изначально входил в корпорацию «Главстрой» группы компаний «Базовый элемент» бизнесмена Олега Дерипаски. Сейчас его через «Имеретинскую ривьеру» контролируют МКАО «Спитзмар лимитед» (99,9%) из Калининграда и московская «Либра холдингс» (0,1%). Первая также была связана с Дерипаской, однако представитель бизнесмена ранее говорил «Ведомостям», что она больше никакого отношения к нему не имеет. Представители Дерипаски, «Либра холдингс» и «Спитзмар лимитед» на запросы также не ответили.

