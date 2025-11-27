Бывшая структура Дерипаски не смогла взыскать с ВЭБ.РФ 27 млрд рублей

«Рогсибал» изначально входил в корпорацию «Главстрой» группы компаний «Базовый элемент» бизнесмена Олега Дерипаски. Сейчас его через «Имеретинскую ривьеру» контролируют МКАО «Спитзмар лимитед» (99,9%) из Калининграда и московская «Либра холдингс» (0,1%). Первая также была связана с Дерипаской, однако представитель бизнесмена ранее говорил «Ведомостям», что она больше никакого отношения к нему не имеет. Представители Дерипаски, «Либра холдингс» и «Спитзмар лимитед» на запросы также не ответили.