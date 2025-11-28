Дефицит офисов под аренду в Москве превысил 1,2 млн кв. м

Общая нехватка офисных площадей под аренду в Москве сегодня составляет 1,2–1,3 млн кв. м, подсчитала компания Invest7. Уровень вакантности в этом сегменте, по ее данным, в ноябре достиг 4,7% (примерно 900 000 кв. м), но к концу года этот показатель вырастет до 4,8–4,9%. Для того, чтобы он считался недефицитным, необходимо, чтобы доля свободных помещений находилась на уровне 10%, утверждает представитель Invest7. Такую же цифру называют и в Whitewill. Там считают, что для ее достижения необходимо еще 450 000 кв. м незанятых площадей под сдачу.