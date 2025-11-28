Дефицит офисов под аренду в Москве превысил 1,2 млн кв. м

Дефицит офисов под аренду в Москве превысил 1,2 млн кв. мИз-за дорогих кредитов девелоперам выгоднее строить бизнес-центры на продажу
Общая нехватка офисных площадей под аренду в Москве сегодня составляет 1,2–1,3 млн кв. м, подсчитала компания Invest7. Уровень вакантности в этом сегменте, по ее данным, в ноябре достиг 4,7% (примерно 900 000 кв. м), но к концу года этот показатель вырастет до 4,8–4,9%. Для того, чтобы он считался недефицитным, необходимо, чтобы доля свободных помещений находилась на уровне 10%, утверждает представитель Invest7. Такую же цифру называют и в Whitewill. Там считают, что для ее достижения необходимо еще 450 000 кв. м незанятых площадей под сдачу.
Столица действительно испытывает серьезный структурный дефицит офисов под аренду, согласны и другие опрошенные «Ведомостями» эксперты. Коммерческий директор Rublevo Business Park Никита Константинов оценивает недостающий объем в 600 000–650 000 кв. м в год. Именно такова разница между потенциальным спросом, который, по его словам, составляет примерно в 967 000 кв. м, и фактическим предложением, не превышающим 335 000 кв. м. Нехватка помещений в качественных объектах в сформированных деловых районах Москвы и отдельных локациях рядом со станциями метро сейчас достигает 300 000–350 000 кв. м, добавляет директор департамента ценообразования и продукта девелоперской компании «Север» Мария Долгих.