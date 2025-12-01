Владелец ТРК «Радуга» в Санкт-Петербурге смог сохранить этот объект за собой

Финансовая организация подала иск к собственнику ТРК в августе этого года, спустя месяц дело было принято к производству. Истец требовал с Ralmir Holding выплатить ему задолженность по кредиту в размере 827 млн руб., а также обратить взыскание на заложенное имущество. Другие подробности там не раскрывались. Но, по данным Единого государственного реестра недвижимости Росреестра, банк и ответчик еще в ноябре 2019 г. заключили минимум три ипотечных договора – на два строения «Радуги» общей площадью 124 000 кв. м и на земельный участок площадью 25 га под ними. Суммы кредитов не назывались, но даты их погашения истекли в феврале 2025 г. При этом в ноябре прошлого года, а также в январе и июне этого года стороны заключили дополнительные соглашения, но их детали не известны.