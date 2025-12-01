Аренда жилья в России дешевеет второй месяц подряд

Аренда жилья в России дешевеет второй месяц подрядАктивный сезон закончился, поэтому спрос на квартиры падает, а предложение растет
Средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры в России в ноябре 2025 г. составила 35 000 руб. в месяц, подсчитала компания «Авито недвижимость». По ее данным, это на 3% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 7% по сравнению с пиковым сентябрем. За год же данный показатель сократился на 1%.
Тенденцию подтверждают и другие игроки рынка. В «Циане» говорят, что ставки на однокомнатные квартиры в городах-миллионниках в ноябре снизились на 1,9% по отношению к октябрю (до 31 800 руб.), на двухкомнатные – на 2,5% (до 45 100 руб.). По сравнению же с сентябрем аренда подешевела на 5,4 и 7,2%, а за год – на 1,4 и 2,8%, уточняет ведущий аналитик сервиса Елена Бобровская.
