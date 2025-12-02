Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

Capital Group стала совладельцем «Тишинки» в центре Москвы

Теперь девелопер сможет построить на месте этого объекта элитный жилой комплекс
Владислава Яровикова
Софья Сандурская / Агентство «Москва»
Софья Сандурская / Агентство «Москва»

Аффилированная с девелопером Capital Group компания «Велана» приобрела 16,6% ООО «ТВК «Тишинка», которое владеет одноименным торгово-выставочным комплексом на Тишинской площади в центре Москвы. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 28 ноября. Оставшаяся доля пока у бизнесмена Владимира Земцова. Связаться с ним не удалось. Capital Group намерена приобрести и его пакет, знают два консультанта, работавших с этим объектом. В самой компании сообщили, что «планируют заниматься развитием этой территории», не раскрывая деталей.

ТВК «Тишинка» (22 500 кв. м) был построен бизнесменом Шабтаем Калмановичем (убит в 2009 г.) в 1996 г. на месте Тишинского рынка, специализирующегося на продаже грампластинок, книг, открыток и сувениров. Владельцы комплекса давно пытались его продать, выручив за этот объект 8,5 млрд руб. По крайней мере такая сумма фигурировала в презентации, с которой ознакомились «Ведомости». Впрочем, управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов считает, что рыночная стоимость этого актива составляет около 5 млрд руб.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её