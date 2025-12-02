Capital Group стала совладельцем «Тишинки» в центре Москвы

Capital Group стала совладельцем «Тишинки» в центре МосквыТеперь девелопер сможет построить на месте этого объекта элитный жилой комплекс
Аффилированная с девелопером Capital Group компания «Велана» приобрела 16,6% ООО «ТВК «Тишинка», которое владеет одноименным торгово-выставочным комплексом на Тишинской площади в центре Москвы. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 28 ноября. Оставшаяся доля пока у бизнесмена Владимира Земцова. Связаться с ним не удалось. Capital Group намерена приобрести и его пакет, знают два консультанта, работавших с этим объектом. В самой компании сообщили, что «планируют заниматься развитием этой территории», не раскрывая деталей.
ТВК «Тишинка» (22 500 кв. м) был построен бизнесменом Шабтаем Калмановичем (убит в 2009 г.) в 1996 г. на месте Тишинского рынка, специализирующегося на продаже грампластинок, книг, открыток и сувениров. Владельцы комплекса давно пытались его продать, выручив за этот объект 8,5 млрд руб. По крайней мере такая сумма фигурировала в презентации, с которой ознакомились «Ведомости». Впрочем, управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов считает, что рыночная стоимость этого актива составляет около 5 млрд руб.