Capital Group стала совладельцем «Тишинки» в центре Москвы

ТВК «Тишинка» (22 500 кв. м) был построен бизнесменом Шабтаем Калмановичем (убит в 2009 г.) в 1996 г. на месте Тишинского рынка, специализирующегося на продаже грампластинок, книг, открыток и сувениров. Владельцы комплекса давно пытались его продать, выручив за этот объект 8,5 млрд руб. По крайней мере такая сумма фигурировала в презентации, с которой ознакомились «Ведомости». Впрочем, управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов считает, что рыночная стоимость этого актива составляет около 5 млрд руб.