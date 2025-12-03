Газета
Главная / Недвижимость /

Квартиры в готовых домах в российских мегаполисах продолжают дорожать

Продажи жилья активизировались из-за отложенного спроса и держателей депозитов
Мария Асиновская
Андрей Попов / РИА Новости
Андрей Попов / РИА Новости

Средняя стоимость 1 кв. м в готовых домах в российских городах с населением более 500 000 человек в ноябре составила 146 800 руб., по данным компании «Циан». Таким образом, цены на вторичном рынке, по ее подсчетам, увеличились на 0,9% относительно предыдущего месяца, на 5,3% с начала года и на 7,3% к ноябрю 2024 г.

Это примерно соответствует уровню инфляции, которая, как сообщал Росстат, на 24 ноября достигала 5,23%.

