Квартиры в готовых домах в российских мегаполисах продолжают дорожать

Средняя стоимость 1 кв. м в готовых домах в российских городах с населением более 500 000 человек в ноябре составила 146 800 руб., по данным компании «Циан». Таким образом, цены на вторичном рынке, по ее подсчетам, увеличились на 0,9% относительно предыдущего месяца, на 5,3% с начала года и на 7,3% к ноябрю 2024 г.