Партнеру ПИК не удалось взыскать с девелопера более 8 млрд рублей

«Горизонт» обратился в арбитражный суд Москвы с иском к связанным с ГК ПИК компаниям «ВНИИмонтажспецстрой» и «ПИК-корпорация» в июле этого года. Он требовал расторгнуть соглашение между сторонами и взыскать с ответчиков в общей сложности 14 млрд руб. Из материалов дела следует, что стороны еще в 2021 г. договорились о совместной реализации многофункционального комплекса во 2-м проезде Перова Поля в Москве. По условиям соглашения, «Горизонт» в качестве инвестиционного взноса должен был выделить на строительство комплекса 5,6 млрд руб. А структуры ПИК, в свою очередь, обязались обеспечить возведение объекта и ввод его в эксплуатацию. Лишь спустя три года стороны согласовали параметры будущего технопарка: он должен был включать многофункциональный корпус на 40 900 кв. м, офисно-деловой центр на 15 050 кв. м и паркинг на 23 200 кв. м. Через 11 месяцев «Горизонт» настоял на изменении проекта: компания предлагала построить там производственно-складской комплекс на 31 576 кв. м и офис на 29 135 кв. м.