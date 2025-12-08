Суд взыскал с экс-депутата ГД Егиазаряна почти $10 млн за долю в «Европарке»Но ранее он уже заплатил за нее порядка $200 млн
Пресненский районный суд 3 декабря частично удовлетворил иск бизнесмена Виталия Смагина к экс-депутату Госдумы Ашоту Егиазаряну, его брату Артему, а также партнерам Максиму Клочину и Виталию Гогохии. Об этом говорится на сайте самого суда, при этом решение на данный момент там не опубликовано. Суть спора также не известна. Два источника, близких к разным участникам этого разбирательства, утверждают, что он касался доли в торгово-развлекательном центре «Европарк» на Рублевском шоссе.
Смагин и Егиазарян были партнерами по этому проекту. Первый еще более 10 лет назад заявил, что экс-депутат Госдумы лишил его 20% компании «Центурион альянс», которая и владела «Европарком» (сегодня этот объект входит в портфель группы «Ташир»). На основании этого в отношении Егиазаряна в России было возбуждено уголовное дело. В итоге в начале декабря Пресненский суд поручил выплатить Смагину ущерб за потерю этой доли, он оценил его в 720 млн руб. (примерно $9 млн), утверждают собеседники «Ведомостей». Запись самого заседания есть в распоряжении редакции. Источники, близкие к участникам дела, говорят, что истец изначально хотел получить 1,6 млрд руб. с учетом процентов, но судья указал, что процесс проходит в рамках уголовного дела, а значит, их начислять нельзя.