Участки под жилье в Москве за год подорожали более чем на 20%Несмотря на снижение активности, девелоперы продолжают покупать площадки, в том числе на перспективу
Средняя стоимость 1 га земли под жилую застройку в Москве в ноябре достигла 1,85 млрд руб. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании IBC Real Estate. По ее данным, это на 23% превышает показатели аналогичного месяца 2024 г. Цены продолжают расти, несмотря на двукратное снижение инвестиций в приобретение участков, до 126 млрд руб. по итогам 11 месяцев 2025 г., констатирует представитель компании.
Земля под жилую застройку действительно дорожает, подтверждают в CORE.XP. Там утверждают, что в настоящее время 1 га внутри МКАД стоит в среднем 1,7 млрд руб., что на 20% больше, чем было год назад. Стоимость площадок в центре Москвы увеличилась еще сильнее – на 29,7% до 4,8 млрд руб., отмечает руководитель направления жилой недвижимости этой компании Екатерина Ломтева. А в таких престижных районах, как Хамовники, цена гектара с исходно-разрешительной документацией может доходить до 5 млрд руб. и выше, добавляет руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский. По данным его компании, одной из крупнейших сделок с землей в этом году стала покупка девелопером Coldy 1,2 га в Большом Козихинском переулке и на Сафоновской улице за 6–6,5 млрд руб.