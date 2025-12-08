Участки под жилье в Москве за год подорожали более чем на 20%

Земля под жилую застройку действительно дорожает, подтверждают в CORE.XP. Там утверждают, что в настоящее время 1 га внутри МКАД стоит в среднем 1,7 млрд руб., что на 20% больше, чем было год назад. Стоимость площадок в центре Москвы увеличилась еще сильнее – на 29,7% до 4,8 млрд руб., отмечает руководитель направления жилой недвижимости этой компании Екатерина Ломтева. А в таких престижных районах, как Хамовники, цена гектара с исходно-разрешительной документацией может доходить до 5 млрд руб. и выше, добавляет руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский. По данным его компании, одной из крупнейших сделок с землей в этом году стала покупка девелопером Coldy 1,2 га в Большом Козихинском переулке и на Сафоновской улице за 6–6,5 млрд руб.