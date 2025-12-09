Газета
Главная / Недвижимость /

В этом году на столичный рынок вышло рекордное количество бизнес-центров

Это следствие в том числе активного развития городских программ, стимулирующих их строительство
Мария Асиновская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

С начала года в Москве открылись продажи в 37 бизнес-центрах общей площадью около 1,2 млн кв. м. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group. По ее данным, это самый высокий показатель за всю историю рынка. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2024 г.: тогда на рынок вышел 21 офисный комплекс на 748 000 кв. м. Похожая информация и у других консультантов. Например, Bright Rich | Corfac International в этом году насчитали 31 новый бизнес-центр примерно на 2 млн кв. м.

В IBC Real Estate говорят, что на начало декабря продажи открылись в 33 объектах, их арендная площадь составляет 976 000 кв. м. В прошлом году, по информации консультантов, таковых было только 12 (381 000 кв. м). Таким образом, объем нового предложения за последний год увеличился в 2,6 раза, что является абсолютным максимумом для офисного рынка Москвы, подтверждает руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова.

