В этом году на столичный рынок вышло рекордное количество бизнес-центров

С начала года в Москве открылись продажи в 37 бизнес-центрах общей площадью около 1,2 млн кв. м. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group. По ее данным, это самый высокий показатель за всю историю рынка. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2024 г.: тогда на рынок вышел 21 офисный комплекс на 748 000 кв. м. Похожая информация и у других консультантов. Например, Bright Rich | Corfac International в этом году насчитали 31 новый бизнес-центр примерно на 2 млн кв. м.