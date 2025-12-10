Газета
Главная / Недвижимость /

Краснодарская группа «Точно» стала крупнейшим владельцем девелопера «Творчество»

Сделка позволит ей расширить региональный портфель проектов
Владислава Яровикова
Василий Шитов / ТАСС
Василий Шитов / ТАСС

ГК «Точно» закрыла сделку по приобретению доли в тюменском девелопере «Творчество». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель и подтвердил совладелец последней Илья Пискулин. Ее детали они не раскрывают, но, по словам первого, владелец краснодарской компании Николай Амосов стал крупнейшим владельцем регионального застройщика. Пискулин при этом остается миноритарием «Творчества», а второй учредитель застройщика Марсель Габдульманов сохранит статус управляющего партнера. Представитель «Точно» также утверждает, что группа не планирует объединять две компании. Бренд «Творчества», по его словам, сохранится.

«Точно» (ранее – «Югстройимпериал») была создана в 2013 г. в Краснодаре. Компания является четвертым по величине девелопером в России (после «Самолета», ГК ПИК и Dogma): в активной стройке у нее, по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), находится 2,3 млн кв. м недвижимости. Общий портфель, как сказано на ее сайте, составляет 6 млн кв. м. Проекты компании находятся в основном в Краснодарском крае, но у нее есть и жилые комплексы в Москве, Казани, Ростове-на-Дону и Ялте.

