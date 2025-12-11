Ввод офисов в крупнейших региональных городах России упал более чем в 2 раза

За неполный 2025 год в городах-миллионниках (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) было сдано всего 16 609 кв. м новых офисных площадей. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании CORE.XP. По ее данным, годом ранее в таких мегаполисах ввели в эксплуатацию в 2,2 раза больше – 36 564 кв. м. Строительство бизнес-центров в регионах действительно сокращается, отмечают и другие участники рынка, но цифры у них иные. По информации Nikoliers, например, в Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Воронеже, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Уфе и Омске в уходящем году сдали 30 900 кв. м помещений, а это на 37% меньше, чем было в 2024 г. У «IDEM-консалтинга» более высокие показатели: компания насчитала порядка 115 000 кв. м только в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Казани и Перми. Но в прошлом году все равно было в 1,4 раза больше (160 000 кв. м), отмечает ее генеральный директор Екатерина Гресс.