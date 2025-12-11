Владельцы ТЦ все чаще открывают у себя развлекательные парки и рестораны

Владельцы ТЦ все чаще открывают у себя развлекательные парки и рестораныНа фоне сложностей у fashion-ритейлеров они помогают им привлекать в свои объекты посетителей
Crocus Group Араза Агаларова договорилась о сдаче в аренду порядка 14 600 кв. м в своих торговых комплексах Vegas различным спортивно-развлекательным центрам. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель самой компании. Он уточняет, что в принадлежащем ей объекте в Кунцеве 4800 кв. м отдано оператору батутного центра Do a flip!. Его открытие запланировано на 2026 г. Активити-парк Ambi.land уже занял 3000 кв. м в «Vegas сити» рядом со ст. м «Мякинино» (информация о нем есть на сайте комплекса).
Кроме того, Crocus Group расширила площадь семейного парка Teika Boom до 6800 кв. м, говорит собеседник «Ведомостей». По его словам, группа стала активнее развивать развлекательную функцию в своих торговых центрах с целью создания дополнительных поводов для их посещения гражданами, не замещая при этом классических ритейлеров fashion-игроками. Впрочем, как минимум переданные Do a flip! площади в «Vegas Кунцево» ранее занимали аутлет Crocus Stock и магазин обуви и аксессуаров Kari.