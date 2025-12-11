Владельцы ТЦ все чаще открывают у себя развлекательные парки и рестораны

Crocus Group Араза Агаларова договорилась о сдаче в аренду порядка 14 600 кв. м в своих торговых комплексах Vegas различным спортивно-развлекательным центрам. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель самой компании. Он уточняет, что в принадлежащем ей объекте в Кунцеве 4800 кв. м отдано оператору батутного центра Do a flip!. Его открытие запланировано на 2026 г. Активити-парк Ambi.land уже занял 3000 кв. м в «Vegas сити» рядом со ст. м «Мякинино» (информация о нем есть на сайте комплекса).