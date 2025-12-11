Структура Газпромбанка стала владельцем бизнес-центра на Лужнецкой набережной

Структура Газпромбанка стала владельцем бизнес-центра на Лужнецкой набережнойАктив приобретен в инвестиционных целях
Группа «Русская энергия» продала принадлежавший ей бизнес-центр Art Plaza (около 15 000 кв.м) на Лужнецкой набережной ООО «Развитие и перспективы». Как следует из выписки Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости», сделка была закрыта 5 декабря. Первой о ней сообщила юридическая компания Consul Group. По данным «СПАРК-Интерфакса», «Развитие и перспективы» на 99% принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду «Газдевелопмент» под управлением «Ааа управление капиталом». Последняя связана с компанией «Газпромбанк-инвест». Ее заместитель генерального директора Андрей Хитров подтвердил, что объект приобретен «в рамках стратегии диверсификации инвестиционного портфеля». Детали транзакции он не раскрыл. В ГК «Русская энергия» на запрос не ответили.
Шестиэтажное здание на Лужнецкой набережной (известное как особняк Императорского монетного двора) было построено в 1905 г. В 2007 г. оно было реконструировано в бизнес-центр. «Русская энергия» приобрела его в прошлом году у входящего в группу ВТБ «БМ-банка» за 2,07 млрд руб. Сейчас цена экспонирования коммерческой недвижимости в данном районе может достигать 523 000 руб. за 1 кв. м, говорит руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. Получается, что «Газпромбанк-инвест» мог заплатить за Art Plaza 7,8 млрд руб. Впрочем, на некоторых профильных сайтах указано, что он продавался гораздо дешевле – за 4 млрд руб.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты называют этот бизнес-центр хорошим инвестиционным активом. Партнер Bright Rich | Corfac International Сигуш Бабоян объясняет это его удачным месторасположением в самом центре Москвы. Партнер NF Group Марина Малахатько также считает этот фактор ключевым, поскольку технические недостатки здания можно устранить с помощью дополнительных инвестиций.
Бабоян согласна, что бизнес-центр потребует вложений, поскольку он не отвечает современным требованиям. Об этом же говорит и директор по развитию Hitech development Олег Качинский. Он полагает, что объект можно будет вывести на рынок для сдачи в аренду блоками по 1000–2000 кв. м и более, но только после модернизации до стандартов класса А. В этом случае ставки в этом комплексе составят 55 000 руб. за 1 кв. м (без учета НДС и операционных расходов), добавляет Белова.
Хамовники востребованы у арендаторов и покупателей офисов, утверждают консультанты. Этому, по их словам, способствует активное развитие района.
Уровень вакантности там на декабрь 2025 г. составлял всего 2,9%, говорит Белова. Она также считает, что сделка с Art Plaza может войти в топ-10 крупнейших транзакций по покупке офисного здания целиком в 2025 г. Ранее структура Сбербанка выкупила расположенный рядом с Белорусским вокзалом бизнес-центр «Белая площадь» за 46,4 млрд руб. А Т-банк мог заплатить за здание Центрального телеграфа на Тверской улице 35–40 млрд руб.