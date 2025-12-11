Структура Газпромбанка стала владельцем бизнес-центра на Лужнецкой набережной

Бабоян согласна, что бизнес-центр потребует вложений, поскольку он не отвечает современным требованиям. Об этом же говорит и директор по развитию Hitech development Олег Качинский. Он полагает, что объект можно будет вывести на рынок для сдачи в аренду блоками по 1000–2000 кв. м и более, но только после модернизации до стандартов класса А. В этом случае ставки в этом комплексе составят 55 000 руб. за 1 кв. м (без учета НДС и операционных расходов), добавляет Белова.