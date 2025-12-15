У проекта так называемого банковского квартала сменился владелец

Сам проект общей площадью 31 000 кв. м, из которых 18 000 кв. м придется на жилье, будет состоять из семи клубных домов на пересечении улиц Рождественки и Кузнецкий Мост. На рынке его иногда называют «банковский квартал», так как он включает в себя здание Московского международного торгового банка, построенное в 1897–1898 гг. архитектором Семеном Эйбушицем. В советский период там располагался Государственный институт искусствознания, а затем Жилищно-коммунальный банк СССР (реорганизован в Акционерный банк содействия предпринимательству). В наше время комплекс перешел Банку Москвы, который в 2016 г. стал частью группы ВТБ.