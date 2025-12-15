У проекта так называемого банковского квартала сменился владелец

У проекта так называемого банковского квартала сменился владелецВозведением элитного жилого комплекса на Кузнецком Мосту будет заниматься Sminex
Связанное с девелопером Sminex ООО «Специализированный застройщик «Джоуль» выкупило у входящего в группу ВТБ «Галс-девелопмента» компанию «Галс Кузнецкий Мост», которой принадлежат права на строительство жилого комплекса «Рождественка 8» в районе Кузнецкого Моста в центре Москвы. Сделка, по данным «СПАРК-Интерфакса», была закрыта 12 декабря. Представители сторон информацию о ней подтвердили.
Сам проект общей площадью 31 000 кв. м, из которых 18 000 кв. м придется на жилье, будет состоять из семи клубных домов на пересечении улиц Рождественки и Кузнецкий Мост. На рынке его иногда называют «банковский квартал», так как он включает в себя здание Московского международного торгового банка, построенное в 1897–1898 гг. архитектором Семеном Эйбушицем. В советский период там располагался Государственный институт искусствознания, а затем Жилищно-коммунальный банк СССР (реорганизован в Акционерный банк содействия предпринимательству). В наше время комплекс перешел Банку Москвы, который в 2016 г. стал частью группы ВТБ.