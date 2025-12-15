Столичная мэрия продаст еще один крупный проект КРТ в Москве

Столичная мэрия продаст еще один крупный проект КРТ в МосквеИнвестор сможет построить на Алтуфьевском шоссе около 300 000 кв. м недвижимости
Мэрия Москвы выставила на торги права на реорганизацию производственной зоны № 50 «Алтуфьевское шоссе». Соответствующее уведомление опубликовано на сайте электронной площадки «Росэлторг». Как следует из лотовой документации, инвестор сможет построить на семи участках на 14,34 га на одноименном шоссе, а также на улице Римского-Корсакова и в Высоковольтном проезде почти 300 000 кв. м недвижимости. Из них примерно 147 000 кв. м составит жилье, 111 000 кв. м – объекты общественно-деловой застройки, 21 000 кв. м – производственный комплекс, а остальное – инфраструктура. При этом он должен будет передать городским властям нежилые помещения для размещения шести участков мировых судей, а также культурно-досуговый центр. В документах также говорится, что потенциальный претендент должен будет подтвердить, что за последние пять лет он возвел не менее 29 680 кв. м недвижимости.
Начальная стоимость лота составит 258,3 млн руб., торги пройдут в начале февраля 2026 г. Опрошенные «Ведомостями» эксперты называют стартовую цену близкой к рынку. Оператор покупает не землю, а скорее обязательства, объясняет вице-президент по маркетингу и продукту группы RBI Михаил Гущин. Он напоминает, что ему нужно будет выкупить недвижимость у владельцев зданий на данной территории, демонтировать промзону, построить инфраструктуру, вложить десятки миллиардов рублей. Это подтверждает и партнер NF Group Марина Малахатько, которая оценивает инвестиции в такой проект примерно в 40 млрд руб. Директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин называет похожие цифры – 40–45 млрд руб. Гущин добавляет, что активные строительные работы на этой площадке начнутся, скорее всего, через два-три года.