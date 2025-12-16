Сбербанк получил часть бизнес-центра «Большевик» на Ленинградском проспекте

«Большевик» общей площадью 86 000 кв. м занимает здания бывшей одноименной кондитерской фабрики. Данный актив входил в портфель инвесткомпании O1 Properties, созданной бизнесменом Борисом Минцем. Но в 2018 г., как следовало из ее отчетности, она переуступила 50,01% в этом объекте фирме Cesium. Ее владельцы не раскрываются, но участники рынка связывали эту фирму с самим Минцем. Сама O1 Properties к этому времени сменила собственника: ее контролирующим акционером стала кипрская Riverstretch Trading & Investments (ее основной бенефициар – бывший совладелец одной из компаний ГК «Регион» Павел Ващенко). При этом «Большевик», как уверяли консультанты, все равно остался под контролем Минца. Там, в частности, до сих пор находится созданный им Музей русского импрессионизма. Правда, позже комплекс перешел Riverstretch Trading & Investments, говорили источники, близкие к участникам сделки. Получить комментарии ее представителя не удалось.