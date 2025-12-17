PNB Bankа хочет обратить взыскание на особняк и офис Гуцериевых в центре Москвы

Судя по всему, это не единственная претензия этого банка к структурам Гуцериевых. В этот же день он подал аналогичный иск еще и к АО «Почтовое». Его гендиректор Михаил Макаров возглавляет также фирму Т.Н.В., которая владела бизнес-центром «Амальтея» (78 000 кв. м) в Сколкове. Этот объект до последнего времени входил в портфель корпорации А.Н.Д. Михаила и Саит-Салама Гуцериевых. «Почтовое», по мнению истца, задолжало ему $15 млн (1,25 млрд руб.) по договору займа от 2014 г. Поэтому он потребовал вернуть и эти деньги, а также обратить взыскание на заложенное по кредиту имущество. Других деталей в этом заявлении пока нет, но, по данным «СПАРК-Интерфакса», этой компании принадлежат помещения (13 118 кв. м из 16 000 кв. м) в бизнес-центре «Пост плаза» на Большой Почтовой улице. Это подтверждается и выпиской из ЕГРН. Иск принят к производству, следующее заседание по делу назначено на 4 марта 2026 г.