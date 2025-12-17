В Москве падает спрос на элитную недвижимость

За 11 месяцев 2025 г. в Центральном административном округе российской столицы было зарегистрировано 759 сделок купли-продажи квартир в новостройках премиум- и делюкс-класса, по данным «НДВ супермаркет недвижимости». По словам представителя этой компании, это на 7,6% меньше по сравнению с аналогичными периодом прошлого года. При этом по всей старой Москве этот показатель за этот же период просел на 3,8% до 2546 транзакций. Спрос на элитное жилье в целом по всему городу действительно сократился, но лишь на 0,7% до 3899 сделок, утверждают в CORE.XP. А в «Intermark городская недвижимость», наоборот, считают, что объемы реализации дорогой недвижимости в столице растут: они по итогам января – ноября насчитали 1450 сделок, что на 20% превышает итоги прошлого года.