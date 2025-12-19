Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

Торговый центр «Пражский пассаж» в Чертанове выставлен на продажу

Его совладельцем считался приговоренный к длительному сроку лишения свободы бизнесмен Роман Манаширов
Владислава Яровикова
Сергей Портер / Ведомости
Сергей Портер / Ведомости

Компания «Арсенал», владеющая крупным торговым центром «Пражский пассаж» (36 000 кв. м) на ул. Красного Маяка рядом со ст. м. «Пражская», выставила этот комплекс на продажу. По крайней мере, соответствующая информация размещена на сайте принадлежащей Сбербанку торговой площадки Portal Da. В качестве продавца этого актива там указан гендиректор «Арсенала» Кирилл Мяздриков. На запрос «Ведомостей» он не ответил.

Владелец «Пражского пассажа» изначально входил в группу «Каренфор», созданную еще в конце 90-х гг. бизнесменами Соломоном и Романом (Геннадием) Манашировыми. Помимо этого комплекса им в разные годы принадлежали торгово-развлекательный центр Columbus (сейчас входит в портфель «ТПС недвижимости») также рядом со ст. м. «Пражская» и мебельный комплекс «Армада» на Кировоградской улице. В 2018 г. Одинцовский городской суд приговорил Романа Манаширова к 12 годам лишения свободы за дачу взятки. По данным «СПАРК-Интерфакса», сейчас «Арсенал» через ООО «Канон» контролируют гражданин Панамы Хосе Роберто Ривас Мартинес и Роман Юсуфов. Впрочем, по словам консультантов, «Пражским пассажем» по-прежнему занимается Соломон Манаширов. Связаться с ним, а также с Мартинесом и Юсуфовым не удалось.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её