Торговый центр «Пражский пассаж» в Чертанове выставлен на продажу

Владелец «Пражского пассажа» изначально входил в группу «Каренфор», созданную еще в конце 90-х гг. бизнесменами Соломоном и Романом (Геннадием) Манашировыми. Помимо этого комплекса им в разные годы принадлежали торгово-развлекательный центр Columbus (сейчас входит в портфель «ТПС недвижимости») также рядом со ст. м. «Пражская» и мебельный комплекс «Армада» на Кировоградской улице. В 2018 г. Одинцовский городской суд приговорил Романа Манаширова к 12 годам лишения свободы за дачу взятки. По данным «СПАРК-Интерфакса», сейчас «Арсенал» через ООО «Канон» контролируют гражданин Панамы Хосе Роберто Ривас Мартинес и Роман Юсуфов. Впрочем, по словам консультантов, «Пражским пассажем» по-прежнему занимается Соломон Манаширов. Связаться с ним, а также с Мартинесом и Юсуфовым не удалось.