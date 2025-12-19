Торговый центр «Пражский пассаж» в Чертанове выставлен на продажу

Торговый центр «Пражский пассаж» в Чертанове выставлен на продажуЕго совладельцем считался приговоренный к длительному сроку лишения свободы бизнесмен Роман Манаширов
Компания «Арсенал», владеющая крупным торговым центром «Пражский пассаж» (36 000 кв. м) на ул. Красного Маяка рядом со ст. м. «Пражская», выставила этот комплекс на продажу. По крайней мере, соответствующая информация размещена на сайте принадлежащей Сбербанку торговой площадки Portal Da. В качестве продавца этого актива там указан гендиректор «Арсенала» Кирилл Мяздриков. На запрос «Ведомостей» он не ответил.
Владелец «Пражского пассажа» изначально входил в группу «Каренфор», созданную еще в конце 90-х гг. бизнесменами Соломоном и Романом (Геннадием) Манашировыми. Помимо этого комплекса им в разные годы принадлежали торгово-развлекательный центр Columbus (сейчас входит в портфель «ТПС недвижимости») также рядом со ст. м. «Пражская» и мебельный комплекс «Армада» на Кировоградской улице. В 2018 г. Одинцовский городской суд приговорил Романа Манаширова к 12 годам лишения свободы за дачу взятки. По данным «СПАРК-Интерфакса», сейчас «Арсенал» через ООО «Канон» контролируют гражданин Панамы Хосе Роберто Ривас Мартинес и Роман Юсуфов. Впрочем, по словам консультантов, «Пражским пассажем» по-прежнему занимается Соломон Манаширов. Связаться с ним, а также с Мартинесом и Юсуфовым не удалось.