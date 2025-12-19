Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

В ноябре в Москве резко упал спрос на готовые квартиры

Это связано с перетоком покупателей в сегмент новостроек, длинными праздниками и эффектом Долиной
Мария Асиновская
Денис Абрамов / Ведомости
Денис Абрамов / Ведомости

Территориальное управление Росреестра по Москве в ноябре зарегистрировало 11 715 сделок на рынке вторичного жилья, следует из сообщения. По его данным, этот показатель на 16,2% уступает результатам предыдущего месяца и на 13,7% – ноября прошлого года. Спад последовал после пикового спроса в октябре: тогда, исходя из сведений Росреестра, было продано 13 977 квартир в готовых домах (+16,6% к сентябрю и +2,6% год к году). В ноябре продажи снижались относительно предыдущего месяца и в предыдущие годы, но в этом году падение оказалось самым значительным с 2014 г. (-26,1%). В годовом же выражении еще более существенное сокращение объемов реализации вторичного жилья в последний раз наблюдалось в 2022 г. (-21,5%). В целом по итогам 11 месяцев 2025 г. отставание от предыдущего года увеличилось до 4,1% с 2,9% в январе – октябре: всего за этот период было закрыто 123 610 сделок.

Впрочем, в управлении Росреестра по Москве считают, что результаты ноября соответствуют среднемесячному значению с начала текущего года (11 237 переходов прав) и даже превышают его на 4,3%. При этом, по его статистике, на протяжении пяти лет показатель этого месяца всегда уступал октябрю в среднем на 8%. Аналогичная динамика наблюдается и сейчас, сообщает ведомство.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь