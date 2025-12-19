В ноябре в Москве резко упал спрос на готовые квартиры

Территориальное управление Росреестра по Москве в ноябре зарегистрировало 11 715 сделок на рынке вторичного жилья, следует из сообщения. По его данным, этот показатель на 16,2% уступает результатам предыдущего месяца и на 13,7% – ноября прошлого года. Спад последовал после пикового спроса в октябре: тогда, исходя из сведений Росреестра, было продано 13 977 квартир в готовых домах (+16,6% к сентябрю и +2,6% год к году). В ноябре продажи снижались относительно предыдущего месяца и в предыдущие годы, но в этом году падение оказалось самым значительным с 2014 г. (-26,1%). В годовом же выражении еще более существенное сокращение объемов реализации вторичного жилья в последний раз наблюдалось в 2022 г. (-21,5%). В целом по итогам 11 месяцев 2025 г. отставание от предыдущего года увеличилось до 4,1% с 2,9% в январе – октябре: всего за этот период было закрыто 123 610 сделок.